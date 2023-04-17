Video Yaşam Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı | Video
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı | Video

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı | Video

17.04.2023 | 12:46

Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,12 gram metamfetamin, 29 gram toz esrar, 1,42 gram eroin, 1340 paket sigara, 630 paket elektronik sigara tütünü, 37 adet cep telefonu, 120 adet cep telefonu aksesuarı, 93 adet elektronik emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 16'sı asayiş, 1 şüpheli terör ve 1 şüpheli evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Elazığ’da kayıp kuzenler olayında yeni gelişme: Kaçan kız öldüresiye darp edildi | Video 02:26
Elazığ’da kayıp kuzenler olayında yeni gelişme: Kaçan kız öldüresiye darp edildi | Video 17.04.2023 | 13:33
Bina yıkımında korku dolu anlar kamerada | Video 00:07
Bina yıkımında korku dolu anlar kamerada | Video 17.04.2023 | 13:27
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki çalışmalar böyle görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı | Video 03:31
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar böyle görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı | Video 17.04.2023 | 13:26
Adıyaman’da bina yıkımında korku dolu anlar kamerada | Video 00:07
Adıyaman'da bina yıkımında korku dolu anlar kamerada | Video 17.04.2023 | 13:33
Kadir Gecesi nedir ve ne olmuştur? Kadir gecesi ne yapmalı? İşte, Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri... | Video 04:58
Kadir Gecesi nedir ve ne olmuştur? Kadir gecesi ne yapmalı? İşte, Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri... | Video 17.04.2023 | 12:51
Sivrisinek ısırdı, hayatı karardı | Video 05:10
Sivrisinek ısırdı, hayatı karardı | Video 17.04.2023 | 12:37
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02:51
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 17.04.2023 | 12:46
Konya’da trafiğe açık caddede drift atan otomobilin sürücüsü kısa sürede yakalandı | Video 00:43
Konya'da trafiğe açık caddede drift atan otomobilin sürücüsü kısa sürede yakalandı | Video 17.04.2023 | 12:37
Adana’da sahte içki ve kaçak ürün operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:25
Adana’da sahte içki ve kaçak ürün operasyonu: 12 gözaltı | Video 17.04.2023 | 12:13
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı | Video 01:00
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.04.2023 | 12:46
TEM’de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı: 9 yaralı | Video 02:35
TEM'de 7 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı: 9 yaralı | Video 17.04.2023 | 12:16
85 yaşında, beline sardığı afyon sakızı ile yakalandı | Video 00:42
85 yaşında, beline sardığı afyon sakızı ile yakalandı | Video 17.04.2023 | 12:14
Kamuyu 147 milyon TL. zarara uğratan 11 şüpheli adliyede | Video 00:35
Kamuyu 147 milyon TL. zarara uğratan 11 şüpheli adliyede | Video 17.04.2023 | 12:14
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü’ne geldi | Video 06:01
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi | Video 17.04.2023 | 11:41
Ağrı’da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış afyon sakızı yakalandı | Video 00:42
Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış afyon sakızı yakalandı | Video 17.04.2023 | 12:05
Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor | Video 03:32
Bulduğu yavru sincabı biberonla besliyor | Video 17.04.2023 | 11:40
Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza | Video 00:48
Kumar operasyonunda 171 kişiye 693 bin 405 TL ceza | Video 17.04.2023 | 11:43
Otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü | Video 00:43
Otobüsün şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden böyle döndü | Video 17.04.2023 | 11:07
İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı | Video 00:58
İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı | Video 17.04.2023 | 11:10
İstanbul’da bakkala silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! | Video 04:18
İstanbul’da bakkala silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar! | Video 17.04.2023 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA