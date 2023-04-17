Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 56 gözaltı | Video 17.04.2023 | 12:46 Şırnak ve 6 ilçesinde terörün finans kaynaklarına yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 1,12 gram metamfetamin, 29 gram toz esrar, 1,42 gram eroin, 1340 paket sigara, 630 paket elektronik sigara tütünü, 37 adet cep telefonu, 120 adet cep telefonu aksesuarı, 93 adet elektronik emtia ele geçirildi.Yapılan operasyonlarda 38'i kaçakçılık, 16'sı asayiş, 1 şüpheli terör ve 1 şüpheli evrakta sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 56 şüpheli gözaltına alındı.