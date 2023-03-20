Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı | Video
Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 2,74 gram metamfetamin, 61,90 gram esrar, 0,85 gram eroin, 94 adet bong, 260 bin adet makaron, 831 paket sigara, 93 adet elektronik emtia, 30 adet muhtelif emtia, 14 paket elektronik sigara tütünü, 11 adet cep telefonu aksesuarı, 9 litre kaçak içki, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 45'i kaçakçılık, 21'i asayiş suçundan toplam 66 şüpheli gözaltına alındı.
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