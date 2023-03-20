Video Yaşam Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı | Video
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı | Video

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 66 gözaltı | Video

20.03.2023 | 16:00

Şırnak ve ilçelerinde düzenlenen asayiş ve kaçak ürün operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen kaçak ve sahte ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 2,74 gram metamfetamin, 61,90 gram esrar, 0,85 gram eroin, 94 adet bong, 260 bin adet makaron, 831 paket sigara, 93 adet elektronik emtia, 30 adet muhtelif emtia, 14 paket elektronik sigara tütünü, 11 adet cep telefonu aksesuarı, 9 litre kaçak içki, 7 adet cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 45'i kaçakçılık, 21'i asayiş suçundan toplam 66 şüpheli gözaltına alındı.

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