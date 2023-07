Şırnak'ta aşiret düğününe binlerce kişi katıldı: 40 koyun kesildi, 1 buçuk milyon para, 1 kilo altın takıldı | Video 29.07.2023 | 11:08 Şırnak’ta 3 gün süren, binlerce davetlinin katıldığı aşiret düğününde 1 ton et tüketildi, 40 koyun kesildi. Düğünde çiftte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde 3 gün süren aşiret düğününde binlerce davetli katıldı. Davetliler için 1 ton et hazırlanırken, ayrıca 40 koyun kesildi. Jirki aşireti mensubu Fikret Öter'in oğlu Serdar ile Leyla Varol çifti dünya evine girdi. Düğünde çifte 1,5 milyon para ve 1 kilo altın takıldı.Ev sahiplerinden Mehmet Salih Öter, 3 gün süren düğüne binlerce insanın huzur içinde halaylar çektiğini söyledi.Yıllardır terör yüzünden burada gönüllerince düğün yapamadıklarını belirten Öter, "Çok şükür şimdi gönlümüzce düğünlerimizi yapıyoruz. Fikret Öter'in oğlunun düğünü bu gün herkesin düğününe giden tanıdık bir sima olduğu için her yerden misafirlerimiz geldi. Köylüler 40 koyun kesti. Kendisi de 1 ton et hazırladı. Binlerce insan burada farklı aşiretlere mensup bireyler huzur içinde halaylar çekti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim" dedi.