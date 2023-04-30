Video Yaşam Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada | Video
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada | Video

Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüsün kaza anı kamerada | Video

30.04.2023 | 16:20

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine yakın askeri personeli taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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