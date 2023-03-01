Şırnak’ta dev kaya parçaları yola düştü | Video
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sabah saatlerinde yüksek yerden savrulan dev kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. Yol, ekiplerin çalışmasıyla kısa sonra tekrar ulaşıma açıldı.
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