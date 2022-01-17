Video Yaşam Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video
Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video

Şırnak’ta kaçakçılık operasyon: 81 gözaltı | Video

17.01.2022 | 15:55

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Şırnak’ta, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 81 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 - 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 22,19 gram eroin, 12,08 gram esrar, 9,95 gram metamfetamin, 1,36 gram kokain, 1 adet bong düzeneği, 13.739 paket kaçak sigara, 1.769 litre kaçak akaryakıt, 200 adet puro, 150 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 27 adet emtia, 20 paket elektronik sigara tütünü, 16 şişe içki, 9 adet cep telefonu, 1 kilogram tütün ve 2 adet Parada Sahtecilik olayında 47 adet sahte para ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 63'ü kaçakçılık, 17'si asayiş suçlarından, 1 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik suçundan olmak üzere 81 şüpheli gözaltına alındı.

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