Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 29 gözaltı | Video

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Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 29 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 2,46 gram metamfetamin, 16,51 gram eroin, 1620 paket sigara, 245 puro, 65 adet cep telefonu aksesuarı, 40 adet cep telefonu, 59 adet elektronik sigara tütünü, 31 adet muhtelif emtia, 24 kilogram çay, 24 adet tarihi eser, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Yapılan operasyonlarda 19'u kaçakçılık, 7'si asayiş ve 3 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.