Video Yaşam Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video

30.08.2022 | 10:48

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Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 22 - 28 Ağustos tarihlerinde Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 26,3 gram metamfetamin, 2,94 gram eroin, 2,1 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 bin 390 paket kaçak sigara, 32 adet kaçak cep telefonu, 290 adet cep telefonu aksesuarı, 39 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 22'si kaçakçılık ve 8'i asayiş suçundan olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayından bu yana 6 bin 219 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bildirilmiş ve BTK tarafından Türkiye'den erişimi engellendi.

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