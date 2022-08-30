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OTOMATİK OYNAT
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Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 30 gözaltı | Video 30.08.2022 | 10:48
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İstanbul’da film gibi soygun girişimi kamerada | Video 30.08.2022 | 10:03
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Kamyonet ile işçileri taşıyan minibüs çarpıştı: 2’si ağır 8 yaralı | Video 30.08.2022 | 09:25
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16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video 30.08.2022 | 09:25
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Adana’da DEAŞ’a operasyon: 6 gözaltı kararı | Video 30.08.2022 | 08:58
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Boş sandığı silahın tetiğine dokundu, canından oldu | Video 30.08.2022 | 08:50
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Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 30 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ocak ayından bu yana 6 bin 219 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bildirilmiş ve BTK tarafından Türkiye'den erişimi engellendi.