Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 31 gözaltı | Video

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 31 kişi gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda 20'si kaçakçılık ve 10'ü asayiş, 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 31 şüpheli gözaltına alındı.