Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video

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Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.