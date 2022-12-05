Video Yaşam Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 44 gözaltı | Video

05.12.2022 | 14:53

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Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 28,08 gram metamfetamin, 1 adet bong, 1320 adet sigara, 25 adet puro, 6 kilogram çay, 15 adet cep telefonu, 15 adet cep telefonu aksesuarı, 5 adet elektronik emtia, 2 adet tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 2 litre kaçak alkol, 1 adet sahte para ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 28'i kaçakçılık, 14'ü asayiş, 1 şüpheli Sahtecilik suçundan ve 1 şüpheli terör suçundan toplam 44 şüpheli gözaltına alındı.

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