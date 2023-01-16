Video Yaşam Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 58 gözaltı | Video
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 58 gözaltı | Video

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 58 gözaltı | Video

16.01.2023 | 16:04

Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenleyerek, uyuşturucu madde, tarihi eser, gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,49 gram metamfetamin, 15,53 gram eroin, 4 adet bong, 7 bin 826 paket sigara, 429 adet emtia (Elektronik sigara, nargile) 360 adet puro, 53 adet sahte evrak, 34 adet sahte nüfus cüzdanı, 25 adet cep telefonu, 20 kilogram çay, 4 adet sahte ehliyet, 1 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda; 49'ü kaçakçılık, 6'ı asayiş, 1 şüpheli ülkemizden illegal çıkış yapacağı esnada, 1 şüpheli terör suçu ile 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 58 şüpheli gözaltına alındı.

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