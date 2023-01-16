Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 58 gözaltı | Video
Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 4,49 gram metamfetamin, 15,53 gram eroin, 4 adet bong, 7 bin 826 paket sigara, 429 adet emtia (Elektronik sigara, nargile) 360 adet puro, 53 adet sahte evrak, 34 adet sahte nüfus cüzdanı, 25 adet cep telefonu, 20 kilogram çay, 4 adet sahte ehliyet, 1 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyonlarda; 49'ü kaçakçılık, 6'ı asayiş, 1 şüpheli ülkemizden illegal çıkış yapacağı esnada, 1 şüpheli terör suçu ile 1 kayıp şahıs olmak üzere toplam 58 şüpheli gözaltına alındı.
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