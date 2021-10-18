Video Yaşam Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı

18.10.2021 | 13:59

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 59 kişi ise gözaltına alındı.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11 - 17 Ekim 2021 tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 17,97 gram metamfetamin, 14,87 gram esrar, 1,53 gram eroin, 1 adet ecstasy, 6 bin 870 paket kaçak sigara, 18 adet cep telefonu, 46 adet cep telefonu aksesuarı, 4 adet oyun konsolu, 1 adet parada sahtecilik olayında sahte 50 dolar ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 45'i kaçakçılık, 12'i asayiş suçlarından, 1'i terör, 1'i resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere 59 şüpheli gözaltına alındı.

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