Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 72 gözaltı | Video

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Şırnak’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan Kaçakçılık ve Asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 72 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 54'ü kaçakçılık, 15'i asayiş, 2 şüpheli Resmi Belgede Sahtecilik ve 1 şüpheli terör suçundan olmak üzere toplam 72 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.