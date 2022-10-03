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01:20
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu | video 03.10.2022 | 13:56
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İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı | Video 03.10.2022 | 13:07
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İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:01
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03:19
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan silahlı çatışma kamerada | Video 03.10.2022 | 13:20
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Tarsus'ta sahte içki satan şahıs yakalandı | Video 03.10.2022 | 13:06
06:15
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 29 tutuklama | Video 03.10.2022 | 12:47
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İzmir'de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı | Video 03.10.2022 | 12:28
02:25
Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 03.10.2022 | 12:25
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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.10.2022 | 12:13
02:32
Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü | Video 03.10.2022 | 11:41
00:58
01:43
25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 03.10.2022 | 11:40
01:34
Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:24
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Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı | Video 03.10.2022 | 11:09
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Eşek firarda! Ahırdan kaçan "Kadife" şehir merkezine indi | Video 03.10.2022 | 11:09
Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye’ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 55 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.