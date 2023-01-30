Video Yaşam Şırnak'ta kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı | Video
Şırnak'ta kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı | Video

Şırnak'ta kapanan köy yolları tekrar ulaşıma açıldı | Video

30.01.2023 | 09:17

Şırnak'ta cumartesi günü etkili olan kar yağışı sonrası kapanan köy yolları ekiplerin yoğun mesaisi sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

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Şırnak'ta etkili olan kar yağışı sonrası Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki yüksek rakımlı dağ köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İki gündür aralıksız yağan kar yağışı sonrası ilçe özel idare ekipleri, belediye ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için gece gündüz çalışma yürüttü.

Dağaltı, mezra ve Beşağaç grup köy yolları ekiplerin yoğun mesaisi sonrası tekrar ulaşıma açıldı. Her yerde olduğu gibi Beytüşşebap ilçesinde de çocuklar karın keyfini çıkardı. Buz pistine dönen yollar tuzlanarak trafiğe tekrar açıldı. Doğa fotoğrafçısı serdar Gökçe, günlerdir kar yağışını beklediklerini söyledi. Kara yağışının bölge için çok güzel olduğunu belirten Gökçe, "Birçok köy yolu kapandı ama ekipler yolları tekrar açtı. Bölgemiz için çok faydalı olacak bu kar yağışı. Hasret kalmıştık" dedi.

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