Video Yaşam Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video
Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video

Şırnak'ta kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti | Video

01.12.2022 | 20:06

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OTOMATİK OYNAT

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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde mevsimin ilk karı görenleri hayrete düşürdü. Kar, yer yer 2 metreyi bulurken, ekipler yolu açmakta zorlandı.

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