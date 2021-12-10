Şırnak’ta kar nedeniyle Tanin Geçidi ulaşıma kapandı | Video

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde aşırı kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde etkisini gösterdi. Kar yağışı 2 bin rakımlı alternatif yol olarak kullanılan Tanim Geçidi kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası beyaz örtü şehir merkezine kadar düştü, Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Tanin Geçidi ulaşıma kapandı. Belediye ve kara yolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışma başlattı. İki gündür etkili olan soğuk hava sonrası bir çok bölgede ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Dağlar ise beyaz örtü içinde kayboldu.