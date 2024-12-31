Şırnak'ta kepçe operatörünün ölümden döndüğü çığ anı kamerada | Video
Şırnak’ta meydana gelen çığda kepçe kara gömüldü. Operatör zorlukla çıkarıldı. Yaralı çıkarılan operatör hastaneye kaldırılırken çığ düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
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