Şırnak'ta öğretmen veli tarafından darp edildi! Dehşet anları kamerada | Video

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kopya çeken öğrencisini okul idaresinin yanına gönderen öğretmen M.K., öğrencilerin abileri Ş.B. ve A.B. tarafından öğrencilerin gözü önünde darp edildi.

Şırnak'ın Cizre İlçesi Cumhuriyet Ortaokulu'nda sınav esnasında kopya çeken öğrencisini idarenin yanına gönderen öğretmen M.B. abileri Ş.B. ve A.B. tarafından darp edildi. Öğrencinin abileri Ş.B. ve A.B. öğrenciler dersteyken sınıfa girip öğretmeni öğrencilerin gözü önünde darp etti. Diğer sınıflardaki öğretmenler bağrışmaları duyması ile birlikte sesin geldiği sınıfa yöneldiler. Öğretmene şiddet uygulayan Ş.B. ve A.B.'yi sınıftan çıkardılar.

Yaşanan arbede ve kalabalık okulun güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınırken, öğretmen M.K. kendisi darp eden Ş.B. ve A.B.'den şikayetçi oldu. Şikayet sonrası gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.