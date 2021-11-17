Şırnak’ta terör operasyonu: 35 gözaltı

Şırnak Merkezli Mardin, Antalya ve Adana illerinde PKK terör örgütüne yardım ettikleri tespit edilen 35 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme suçları ve PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne finansman desteği sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Şırnak Merkezli Mardin, Antalya ve Adana'da 'Tufan Operasyonu' düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatlı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediy