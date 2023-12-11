Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video
Şırnak'ta 82 şüpheliye Türkiye’ye kaçak yollarla malzeme getirdikleri tespit edilmesi üzerine adli işlem yapıldı.
Operasyonlarda kaçakçılık, asayiş ve terör suçu, sahte seyahat belgesi ile ülkemize illegal giriş-çıkış yapmak suçundan olmak üzere toplam 82 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.
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