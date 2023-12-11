Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video 11.12.2023 | 14:01 Şırnak'ta 82 şüpheliye Türkiye’ye kaçak yollarla malzeme getirdikleri tespit edilmesi üzerine adli işlem yapıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 3,8 gram metamfetamin, 13,56 gram eroin, 6,10 gram esrar, 1 adet bong, 7 bin 670 TL para, 5 bin 41 paket sigara, 246 adet muhtelif emtia, 242 adet elektronik emtia, 28 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 21 adet şarjör ve 7 adet tabanca ele geçirildi.Operasyonlarda kaçakçılık, asayiş ve terör suçu, sahte seyahat belgesi ile ülkemize illegal giriş-çıkış yapmak suçundan olmak üzere toplam 82 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.