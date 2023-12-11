Video Yaşam Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video
Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video

Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video

11.12.2023 | 14:01

Şırnak'ta 82 şüpheliye Türkiye’ye kaçak yollarla malzeme getirdikleri tespit edilmesi üzerine adli işlem yapıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlenerek, silah, uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzemeye el konuldu. Şırnak ve Habur Sınır Kapısında yapılan operasyonlarda, 3,8 gram metamfetamin, 13,56 gram eroin, 6,10 gram esrar, 1 adet bong, 7 bin 670 TL para, 5 bin 41 paket sigara, 246 adet muhtelif emtia, 242 adet elektronik emtia, 28 adet cep telefonu, 126 adet cep telefonu aksesuarı, 21 adet şarjör ve 7 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda kaçakçılık, asayiş ve terör suçu, sahte seyahat belgesi ile ülkemize illegal giriş-çıkış yapmak suçundan olmak üzere toplam 82 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:44
Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı | Video 11.12.2023 | 14:28
Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video 02:19
Şırnak’ta terör ve kaçakçılık operasyonu: 82 kişi hakkında adli işlem yapıldı | Video 11.12.2023 | 14:01
Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn, bu kez milyonluk elektrikli aracın direksiyonuna geçti | Video 01:25
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn, bu kez milyonluk elektrikli aracın direksiyonuna geçti | Video 11.12.2023 | 13:44
Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 00:27
Düğün konvoyunda lüks araçlar birbirine girdi! O anlar kamerada | Video 11.12.2023 | 12:29
Arnavutköy’de gençlerin silahlarla tehlikeli oyunu kamerada | Video 00:28
Arnavutköy’de gençlerin silahlarla tehlikeli oyunu kamerada | Video 11.12.2023 | 12:32
Denizde kaybolan kadının son görüntülerine bakmak istediler, şoke oldular | Video 06:49
Denizde kaybolan kadının son görüntülerine bakmak istediler, şoke oldular | Video 11.12.2023 | 12:33
JAK timleri, kayak sezonuna hazır | Video 02:46
JAK timleri, kayak sezonuna hazır | Video 11.12.2023 | 12:32
Yunan unsurları kaçak göçmenleri ölüme terk ediyor | Video 00:24
Yunan unsurları kaçak göçmenleri ölüme terk ediyor | Video 11.12.2023 | 12:32
Direksiyon başında tehlikeli hareket yapan kadın sürücü kamerada | Video 00:28
Direksiyon başında tehlikeli hareket yapan kadın sürücü kamerada | Video 11.12.2023 | 12:33
Oğlu tarafından öldürülen kadın, 10 yıl önce yangında bebeğini kaybetmiş | Video 00:52
Oğlu tarafından öldürülen kadın, 10 yıl önce yangında bebeğini kaybetmiş | Video 11.12.2023 | 12:33
Fon dolandırıcılığının ’kilit’ mekanı! İşte kilit isim Seçil Erzan’ın ipotekli evi | Video 05:48
Fon dolandırıcılığının 'kilit' mekanı! İşte kilit isim Seçil Erzan'ın ipotekli evi | Video 11.12.2023 | 11:47
Beto’nun otobüste ’kaçak’ yolculuğu kamerada | Video 05:58
Beto'nun otobüste 'kaçak' yolculuğu kamerada | Video 11.12.2023 | 11:15
Aşiret düğününde 100 koyun kesildi: Geline kilolarca, damada ise milyonlarca lira katıldı | Video 04:13
Aşiret düğününde 100 koyun kesildi: Geline kilolarca, damada ise milyonlarca lira katıldı | Video 11.12.2023 | 11:25
Evlatlarının bakmayı reddettiği adama eski damadı bakıyor | Video 03:54
Evlatlarının bakmayı reddettiği adama eski damadı bakıyor | Video 11.12.2023 | 11:08
Fatih’te park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 03:34
Fatih'te park halindeki araçlar alev alev yandı | Video 11.12.2023 | 09:00
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Aralık 2023 Pazartesi atv izle | Video 05:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Aralık 2023 Pazartesi atv izle | Video 11.12.2023 | 10:43
Aksaray’da uyuşturucu tacirine jandarma baskını | Video 01:25
Aksaray’da uyuşturucu tacirine jandarma baskını | Video 11.12.2023 | 10:28
Eyüpsultan’da restorana pompalı silahla saldırı: 2’si ağır, 5 yaralı | Video 01:24
Eyüpsultan’da restorana pompalı silahla saldırı: 2'si ağır, 5 yaralı | Video 11.12.2023 | 09:53
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04:27
Güngören’de sokak ortasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı | Video 11.12.2023 | 08:51
Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı | Video 04:21
Fatih’te park halindeki ticari taksi ve otomobil alev alev yandı | Video 11.12.2023 | 08:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA