Şırnak'ta teröristlere yönelik hava destekli operasyon | Video
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hava destekli operasyonlar hem sınır içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.
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