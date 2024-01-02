Şırnak'ta teröristlere yönelik hava destekli operasyon | Video 02.01.2024 | 10:33 Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hava destekli operasyonlar hem sınır içi hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beytüşşebap ilçesinde teröristlerin barınabileceği düşünülen bölgelere helikopter destekli operasyon düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışında Mehmetçiğin kararlı operasyonları kar kış demeden devam ediyor. Beytüşşebap bölgesindeki bir çok mağara imha edildi. Teröristlerin barınabilecekleri düşünülen karlı dağlar didik didik aranıyor.