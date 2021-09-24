Şırnak'ta tır ve taksinin çarpışma anı kamerada | Video

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şenoba beldesine bağlı Demir Köprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen S.A. idaresindeki ticari taksi, tali yoldan ana yola çıkarken bu sırada seyir halinde olan tır ile çarpıştı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.