Video Yaşam Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video
Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video

Şırnak'ta uzun namlulu silahlar ele geçirildi: 67 gözaltı | Video

26.02.2024 | 14:17

Şırnak'ta kolluk kuvvetlerinin yaptığı çalışmalarda uzun namlulu silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 67 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından Habur Sınır Kapısı'nda terörün finans kaynaklarına düzenlenen operasyonlarda 30,78 gram eroin, 2 adet bong, 4 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, bin 154 adet muhtelif emtia, 646 adet elektronik sigara, 18 adet cep telefonu, 90 adet cep telefonu aksesuarı, 46 kilo kaçak çay, 8 adet uzun namlulu silah, 7 adet tabanca, 772 adet fişek, 10 adet şarjör ele geçirildi.
67 şüpheliye yasal işlem başlatıldı.
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