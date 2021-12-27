Video Yaşam Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video
Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video

Şırnak'ta yaz ve kış aylarında çekilen menderesler göz kamaştırdı | Video

27.12.2021 | 09:52

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Şırnak'ta havaların soğumasıyla birlikte buz tutan dereler kartpostallık görüntü oluşturdu. Hem yaz hem de kış ayında Yeşilöz deresinde çekilen görüntüler göz kamaştırdı.

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