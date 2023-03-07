Şırnak'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.03.2023 | 08:48 Şırnak’ın Cizre ilçesinde biri çocuk 8 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cizre'den Köyceğiz köyüne gitmekte olan 47 PT 877 plakalı köy midibüsü, yan yoldan ana caddeye çıktıktan sonra refüj arasından karşı şeride geçmeye çalışan 73 AAU 314 plakalı kamyonetle çarpışarak karşı şeride geçmişti. Kaza yapan araçlara karşı yönden gelen 33 E 0019 plakalı tırın da çarptığı kazada biri 3 yaşındaki çocuk olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Kaza anının bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.