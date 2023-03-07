Şırnak'taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şırnak’ın Cizre ilçesinde biri çocuk 8 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
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