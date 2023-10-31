Sırp çete liderinin öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa tahliye | Video 31.10.2023 | 12:16 Şişli’de Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın daha tahliye edilmesine karar verildi. Önceki duruşmada bir sanık tahliye edilmişti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli'de 8 Eylül 2022'de Sırbistan'daki suç örgütlerinden 'Skaljari' çetesinin lideri Jovan Vukotiç'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin, aralarında cinayetin planlayıcısı oldukları öne sürülen Radjone Zıvkoviç ve Milan Vujotic'in de bulunduğu 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmaya 6 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

"BEN ONLARA EVİMİ AÇTIM"

Tutuklu sanık Asiye Yüksel savunmasında, "Suçlandığım suç örgüte üye olmak. Asla benim içinde olamayacağım bir örgüt. Sanık Radoje beyin ses tonunu bile duyunca sinirim bozuluyor. Kendilerinden korkuyorum artık. Ben onlara evimi açtım. Cinayet olayından 2-3 ay önce araba kiralamak için beni aradılar. Artık uzun yıllardır onlara yardımcı olduğum için yorulmuştum. Mario, Ayşe Sipahi'den rica etti. Ayşe Sipahi'ye hiçbir şeyi zorla yaptırmadım. Bu insanların düzgün insanlar olduğunu düşündüm şu an bakıyorum da tanıdığım insanlar bunlar olamaz. Kendilerini kurtarmak için bir kadının arkasına sığınılmamalı. Bu insanlar önce bir mail ile beni sakladığını söylediler. Cinayetten sonra bir otelde kaldılar, o otelinde sahibini çok iyi tanıyorlar. Bu otelde pasaportsuz kalıyorlarsa saklayanlar onlar oluyor ben değil" dedi.

"MAĞDUR VE MÜŞTEKİ OLMAM GEREKEN DAVADA CEZAEVİNDEYİM"

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katılan tutuklu sanık Emre Karaağaç, "Bu olayda yaşam hakkıma saldırıda bulunuldu. Mağdur ve müşteki olmam gereken davada cezaevindeyim. Benim bu olayda vurulmamış olmam tamamen Allah'ın takdiridir. Olaydan sonra ciddi bir şok içerisindeydim, akrabalarımı aradım. Neden beni arıyorsun ambulansı ara deyince panik yaptım telefondaki uygulamaları sildim. Rahmetliyle görüşmediğim dönemlerde de aracım takip edilmiş" diyerek tahliyesini talep etti.

3 SANIĞA DAHA TAHLİYE KARARI

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Asiye Yüksel, Esat Candan ve Erdi Ertan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol hükümleri uygulayarak tahliyelerine karar verdi. Heyet, diğer 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Öte yandan önceki duruşmada 1 sanığın tahliye edilmesine karar verilmişti.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şişli'de 8 Eylül 2022'de E5 üzeri Zincirlikuyu istikameti üzerinde seyir halinde bulunan aracın yanına 1 motosiklet üzerindeki 2 şahsın yaklaştığı, aracın sağ ön yolcu kısmından 4-5 el ateş edildiği, sağ ön yolcu koltuğunda oturan yabancı uyruklu şahsın silahla yaralandığının öğrenilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, araç sürücüsü Emre Karaağaç'ın kolunda nasıl olduğu belli olmayan ufak sıyrıklar oluştuğu, arka koltukta oturan Sırbistan uyruklu Maşa Mısıc isimli kadında ve kadının çocuğunda herhangi bir yaralanma bulunmadığı belirtildi. Olaydan sonra yapılan çalışmalarda sağ ön koltukta oturan yabancı uyruklu şahsın Predrag Popoviç olduğunun belirlendiği, göğüs bölgesinden silahla yaralanmasından dolayı hastaneye kaldırıldığı ancak vefat ettiği, kendisinden alınan ön parmak izi sonucu gerçek kimliğinin Jovan Vukotiç olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavak ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğunun aktarıldığı iddianamede, örgütler arasındaki husumet neticesinde Kavacki suç örgütü yöneticisi olan Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in örgüt lideri konumunda bulunan Radoje Zvicer'den talimatlar aldıkları ve Skaljarski örgütü lideri Jovan Vukotic' in yerini tespit edebilmek için çalışmalar yaptıkları anlatıldı.

Bir süre sonra Türkiye' deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Jovan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi hedeflediklerinin anlatıldığı iddianamede, bu istikamette şüpheli Asiye Yüksel' in bağlantılarından yararlanarak Karadağ'da tutuklu bulunan Binali Camgöz' ün lideri olduğu 'Camgözler' suç örgütü ile iletişime geçtikleri, örgüt adına şüpheli Niyazi Serkan Altundaşar ile şüpheli Erdi Ertan'ın, şüpheli Ayşe Sipahi ve Asiye Yüksel' i aracı kılarak Radoje Zıvkovic vesilesi ile Kavacki suç örgütü ile irtibat kurmaya başladıkları ve Jovan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede 13 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, şüpheliler Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in 'silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek' suçundan 5'er yıldan 14'er yıla kadar, diğer şüphelilerden 8'inin 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 1'er yıldan 2'şer yıla kadar hapis cezaları istendi.

Şüpheli Cemre Murat Çalış'ın 'silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar, sanık Murat Polat'ın 'örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 7 aydan 1 yıl 4 aya kadar hapis cezasının talep edildiği iddianamede, şüpheliler Radoje Zıvkovic, Milan Vujotic ve Zdravko Perinovic'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezaları istendi.