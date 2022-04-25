Video Yaşam Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video
Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video

Sırt çantasından 800 bin lirayı böyle çaldı | Video

25.04.2022 | 10:25

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İstanbul Fatih’te bir kişiyi takip edip sırt çantasından 800 bin lira çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin, mağduru takip ederek, çantasından para çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

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Fatih'te çantasından 50 bin Euro yaklaşık 800 bin lirası çalınan A.B. Polise gidip çalıştığı şirkete ait olduğunu söylediği paranın çalındığını bildirerek yardım istedi. Olayla ilgili soruşturma açan polis, hırsızlık anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini tespit etti.

Görüntülerde müşteri A.B.'yi uzun süre takip eden şüphelilerin, bankaya gireceği esnada hızla yanına yaklaştıkları, daha sonra sırt çantasını açarak içinden 50 bin euro'yu çalarak hızla uzaklaştıkları görüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki kişinin daha önceden de benzer suçlardan polise geliş kaydı bulunan İsmail Y.(50) olduğunu tespit etti.Şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden 32 kez suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis diğer şüpheliyi yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

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