Sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video
Gaziantep'te kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı ise polis ekiplerince yakalandı.
HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Yasin Deveci'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
KAÇAN KATİL ZANLISI YAKALANDI
Diğer yandan olay sonrası kaçan katil zanlısı 17 yaşındaki Efe Görkem Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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