Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video

Sivas’ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.

Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden görüntülen sis denizi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı.