Video Yaşam Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video
Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video

Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video

11.10.2022 | 10:07

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Sivas’ta etkili olan sis denizi kenti adeta görünmez hale getirirken, ortaya ise kartpostallık görüntüler çıkardı.

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Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis kentin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. 2 bin rakımlı Merakum Tepesi'nden görüntülen sis denizi ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Nadir görülen doğa olayı görenleri hayran bıraktı.

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