Video Yaşam Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video
Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video

Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video

30.12.2023 | 09:07

Elazığ’da sis ve gizli buzlanma nedeni ile ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Kaza Kovancılar Elazığ yolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sis ve gizli buzlanma nedeni seyir halindeki ambulans, önündeki araca çarpıp takla attı. Yoğun sis nedeni ile görüş mesafesinin düştüğü yolda arkadan gelen 2 araçta öndeki araçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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