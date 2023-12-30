Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video
Elazığ’da sis ve gizli buzlanma nedeni ile ambulans da dahil 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
03:16
Can pazarının yaşandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı | Video 30.12.2023 | 13:10
00:24
Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 30.12.2023 | 13:09
00:31
01:15
08:06
00:33
Taksinin bagajından hafif makineli tüfek ve 2 ruhsatsız silah çıktı | Video 30.12.2023 | 10:58
07:36
02:47
İzmit'te jip ile çarpışan hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı | Video 30.12.2023 | 10:14
00:32
Beylikdüzü’nde trafikte makas atan şahsa para cezası | Video 30.12.2023 | 10:12
00:42
Konya'da zincirleme kazada 3 kişi yaralandı | Video 30.12.2023 | 10:14
00:31
Osmaniye’de durdurulan otomobilde ruhsatsız silah ele geçirildi | Video 30.12.2023 | 09:57
01:02
Mersin'de feci kaza: Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü | Video 30.12.2023 | 09:41
02:49
01:13
Sis ve gizli buzlanma kazaya neden oldu: 4 yaralı | Video 30.12.2023 | 09:07
01:53
Düzensiz göçmenler, cayrokopter devriyesine takıldı | Video 30.12.2023 | 08:52
00:22
Genç kadın sosyal medyadan yardım istemiş! O şüpheli yakalandı... 29.12.2023 | 19:37
00:32
Yoğun sis kazaya neden oldu: 16 yaralı | Video 29.12.2023 | 15:39
02:35
Husumetli ailelerin kavgası: 2 ölü, 3 yaralı | Video 29.12.2023 | 16:26
01:43
Batman’da durdurulan bir tırda 172 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.12.2023 | 16:17