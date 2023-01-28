Video Yaşam Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video

Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video

28.01.2023 | 11:10

İstanbul’da düzenlenen operasyonda onlarca şişe kaçak alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Rami Cuma Mahallesi'nde bir adreste sahte içki ve kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 16 adet sarı renkli cam şişe içerisinde alkol, 31 adet beyaz renkli cam şişe içerisinde alkol, 12 adet 0.5 miligramlık pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkol, iki malt aroması, bir anason yağı, dört adet tüp şeklinde alkol testinde kullanılan madde ve bir adet pipet şeklinde alkol testinde kullanılan madde ele geçirildi. N.Ç. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video 00:27
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video 28.01.2023 | 11:10
Muğla jandarmasından ‘Kökünü kurutma’ operasyonu | Video 01:30
Muğla jandarmasından ‘Kökünü kurutma’ operasyonu | Video 28.01.2023 | 10:11
14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi | Video 05:02
14 bin 200 kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi | Video 28.01.2023 | 09:19
Nevşehir’de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 01:59
Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı | Video 28.01.2023 | 09:19
Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 00:35
Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 28.01.2023 | 00:38
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 05:07
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:19
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video 31:44
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video 27.01.2023 | 19:16
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 00:45
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 27.01.2023 | 20:46
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü 00:12
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü 27.01.2023 | 19:52
FETÖ’nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video 01:21
FETÖ'nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video 27.01.2023 | 16:15
Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video 01:00
Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video 27.01.2023 | 15:45
Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 01:26
Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 27.01.2023 | 14:40
Sakarya’da korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 02:18
Sakarya’da korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 27.01.2023 | 13:44
Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video 00:59
Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video 27.01.2023 | 13:44
Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:55
Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.01.2023 | 12:49
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş! Gerçek herkesi şaşırttı | Video 02:43
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş! Gerçek herkesi şaşırttı | Video 27.01.2023 | 12:20
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video 00:52
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video 27.01.2023 | 12:05
Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı | Video 00:41
Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı | Video 27.01.2023 | 12:05
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video 01:10
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video 27.01.2023 | 12:04
Rize’de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 01:23
Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 27.01.2023 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA