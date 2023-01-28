Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video

Eyüp Sultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Rami Cuma Mahallesi'nde bir adreste sahte içki ve kaçak alkol satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 16 adet sarı renkli cam şişe içerisinde alkol, 31 adet beyaz renkli cam şişe içerisinde alkol, 12 adet 0.5 miligramlık pet şişe içerisinde şeffaf renkli alkol, iki malt aroması, bir anason yağı, dört adet tüp şeklinde alkol testinde kullanılan madde ve bir adet pipet şeklinde alkol testinde kullanılan madde ele geçirildi. N.Ç. isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.