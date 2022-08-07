Şişelere doldurup satışa hazırladı, suçüstü yakalandı | Video

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir sahte içki İmalathanesine baskın yaptı. Şişelere doldurularak satışa hazır hale getirilmiş sahte içkiler ele geçirildi. Bir kişi suçüstü yakalandı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sancaktepe İlçesi Atatürk Mahallesi'nde "Depo" olarak kullanılan bir adreste sahte içki depolandığını ve satılarak piyasaya sürülen söz konusu sahte içkilerin araçlarla adreslere dağıtıldığını tespit etti. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir araca sahte içki yüklemesi yapılırken operasyon düzenlendi. E.A. isimli bir kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİŞELERE DOLDURULMUŞ

Adreste yapılan aramalarda dört beyaz bidon içerisinde 42 kilogram sahte içki imalatında kullanılan etil alkol, sahte içki imalatında kullanılan tatlandırıcılı aromalar, satışa hazır hale getirilmiş 67 şişe sahte içki, 17 boş şişe, bir top sargı halinde sahte etiket, 375 adet sahte etiket, 250 adet sahte bandrol ve bir huni ele geçirildi.