Şişli değnekçisi yakalandı! 652 lira ceza kesildi | Video

İstanbul Şişli'de kamuya ait yolların bir kısımını duba ile kapatarak adeta ruhsatsız otoparka çeviren ve park etmek isteyen araçlardan para talep eden M.K. Trafik Denetmele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'ya toplamda 652 lira idari para cezası kesildi. O.K.'nın hakkıda daha önce de 2 defa aynı işlem yapıldığı ortaya çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Koca Mansur Sokak üzerinde yolun bir kısmını duba koyarak park kapatan ve park etmek isteyen araçlardan ücret talep ederek değnekçilik yapan M.K. isimli bir kişi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. M.K.'ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 14'üncü maddesi (Karayolu üzerine duba koymak) gereğince toplam 652 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan M.K.; KTK'nın 79'uncu maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) istinaden adli işlem yapılmak üzere Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek gözaltına alındı.