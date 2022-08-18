Şişli’de 2 aile arasında çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı | Video
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Şişli’de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.