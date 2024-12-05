Şişli’de 2 kadının cep telefonunu gasp eden şüpheli kamerada | Video
Şişli’de bir şüpheli, metrobüs durağı merdivenlerinden inen 2 kadının cep telefonunu gasp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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