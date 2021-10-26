Şişli'de 2 katlı metruk bina alev alev yandı

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Şişli'de 2 katlı metruk binadan yükselen alevler paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerin müdahalesi ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 05.00'da Şişli İnönü Mahallesi Kuzukulağı Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada çıktı. Binadan çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.