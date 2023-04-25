Video Yaşam Şişli'de 4 katlı binada 2 ay arayla yangın çıktı | Video
Şişli'de 4 katlı binada 2 ay arayla yangın çıktı | Video

Şişli'de 4 katlı binada 2 ay arayla yangın çıktı | Video

25.04.2023 | 15:59

Şişli'de 2 ay önce alevlerin yükseldiği 4 katlı apartmanda bugün yine yangın çıktı. Apartman boşluğunda başlayıp çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre Şişli Eskişehir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın apartman boşluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 ay önce de aynı apartmanda yangın çıktığı öğrenilirken, binanın iki tarafından müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

2 ay önce de binada yaşayan evsizlerin yangın çıkarttığını iddia eden mahalle sakini Mehmet Dursun " Biz Eskişehir Mahallesi Dericiler Sokak'ta oturan mahalle sakinleriyiz. Burada sahipsiz bir daire var. Yabancı uyruklu vatandaşlar bu daireyi sahiplenmiş durumda. Buranın kiracısı da değiller sahibi de değiller. Burada ne olduğu belirsiz insanlar ve yanlarında da iki çocuk kalıyor. Bunlar madde kullanan insanlar sürekli gece yarısı sabaha kadar kavga ediyorlar yangın çıkarıyorlar bu üçüncü yangın oldu. Geçen yangında sabah saat 04.00'te bina sakinleri olarak uyandık. Uyanmasak ve zamanında itfaiye çağırmasaydık belki o yangında biz de yanacaktık. Bu olayın bir şekilde çözülmesi ve bizim bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

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