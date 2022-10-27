Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı | Video

ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.