Şişli'de 4 katlı binada korkutan yangın! Mahsur kalanları itfaiye kurtardı | Video
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ŞİŞLİ'de 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri ise düşerek yaralandı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.