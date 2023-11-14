Şişli'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video
ŞİŞLİ'de, 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada hasar oluştu.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Yayla Mahallesi 2.Yol Sokak'ta bulunan dört katlı binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan alevler çatı katını kısa sürede sardı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı hemen terk etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının ardından binada hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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