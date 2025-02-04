Şişli’de 4 katlı bir binada yangın paniği! Yaşlı kadın dumandan etkilendi | Video
Şişli’de 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir yaşlı kadın dumandan etilendi.
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