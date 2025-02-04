Şişli’de 4 katlı bir binada yangın paniği! Yaşlı kadın dumandan etkilendi | Video 04.02.2025 | 10:06 Şişli’de 4 katlı bir binanın giriş katında elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında, evde bulunan bir yaşlı kadın dumandan etilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 09.00 sıralarında Şişli Gazi Berkay Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında çıktı. İddiaya göre, elektrik panosundan çıkan yangında evi dumanlar sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde bulunan yaşlı kadını çıkarırken, yangını söndürerek duman tahliyesi yaptı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen yaşlı kadına ambulansta müdahale etti. Polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.