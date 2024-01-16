Video Yaşam Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video
Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video

Şişli'de 5 evden ziynet eşyalarını çalan 2 şüpheli yakalandı | Video

16.01.2024 | 14:47

ŞİŞLİ'de 5 farklı evden ziynet eşyası ve cep telefonlarını çalan 4 şüpheli kadından 2'si yakalandı. Şüphelilerin evlere giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansırken, çaldıkları eşyaların değerinin yaklaşık 10 milyon 500 bin lira olduğu öğrenildi.

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Şişli'de 4 kadın 5 farklı evin kapısını plastik kartlarla açarak içeri girdi. Şüpheliler evlerde bulunan ziynet eşyaları ve cep telefonlarını alarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Baruthane Caddesi üzerinde şüpheli 2 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Diğer 2 kadın ise ters istikamete giderek gözden kayboldu. Gözaltına alınan A.Ç ve F.Ç?nin üzerinden evlere girmek için kullanıldığı düşünülen 3 adet plastik kapı açma aparatı ele geçirildi.

FULYA'DAKİ EVDEN 10 MİLYONLUK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR
Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin, Duatepe Mahallesi'nde girdikleri evden 6 bin liralık ziynet eşyası , Bozkurt Mahallesinde girdikleri evden 150 bin liralık ziynet eşyası, Merkez Mahallesindeki evden 5 bin dolarlık ziynet eşyası, yine Merkez Mahallesinde 6 bin lira, 300 dolar, 2 adet Altın Küpe, 1 Adet Pırlanta, 2 Adet Altın Yüzük, 2 Adet Altın Kolye, 2 adet cep telefonu ve Fulya Mahallesi2ndeki bir evden ise 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları tespit edildi.

POLİSLER KAMERALARI TEK TEK İNCELEYEREK TESPİT ETTİ
Ekipler yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceleyerek şüphelilerin evlere giriş ve çıkışlarını tespit etti. Şüphelilerin genellikle aynı saat aralığında ellerindeki plastik aparat yardımıyla evlere girdiği ve hırsızlık yaptıkları anlaşıldı. Gözaltına alınan A.Ç Feriköy Polis Merkezi Amirliğine F.Ç ise Şişli Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. A.Ç?nin ayrıca 3 ayrı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. 2 şüpheli, yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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