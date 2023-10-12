Şişli’de 5 katlı binanın 2'nci katında yangın: 1 yaralı | Video
Şişli’de 5 katlı binanın 2’nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede alevlerin içinde mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansa alınan yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.
Dairede mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
SON DAKİKA: Osmangazi Köprüsü'nde korkunç kaza: 8 yaralı! | Video 12.10.2023 | 10:45
04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Ekim 2023 Perşembe atv izle! | Video 12.10.2023 | 10:43
00:19
00:53
00:33
Narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 3 tutuklu | Video 12.10.2023 | 10:06
01:52
01:38
Cinsel istismar suçuyla gözaltına alınan antrenör tutuklandı | Video 12.10.2023 | 09:35
02:01
Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti | Video 12.10.2023 | 09:35
00:23
03:37
00:35
Alanya'da tartışma silahlı kavgaya döndü, o anlar kamerada | Video 12.10.2023 | 08:50
02:47
Şişli’de 5 katlı binanın 2'nci katında yangın: 1 yaralı | Video 12.10.2023 | 08:50
00:20
05:41
00:20
01:10
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı | Video 11.10.2023 | 14:43
03:21
01:24
Silopi'de telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 11.10.2023 | 14:01
01:31
Şişli'de kaldırım çöktü, bir kişi çukura düştü | Video 11.10.2023 | 14:09
03:27
Kapadokya rengi Togg, kendi topraklarında | Video 11.10.2023 | 14:07