Şişli’de 8 katlı boş binanın 2’nci katı alev alev yandı | Video
Şişli’de kullanılmayan 8 katlı boş binanın 2. katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ölü veya yaralının olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binan boş olması olası bir faciayı önlerken ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, boş binada uzun süre incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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