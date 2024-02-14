Video Yaşam Şişli’de akrabaların meydan kavgası kamerada: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı | Video
Şişli’de akrabaların meydan kavgası kamerada: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı | Video

Şişli’de akrabaların meydan kavgası kamerada: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı | Video

14.02.2024 | 10:15

Şişli’de akrabalar arasında sokak arasında meydan kavgası çıktı. Tarafların sopalarla birbirine saldırdığı kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak ayırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, polis tarafları gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir ara sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba olan bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydan kavgası çıktı. Tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada kadın ve erkekten oluşan kalabalık grup birbirine saldırdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRDI
Ardından sinirlerine hakim olamayan bazı vatandaşlar ise kavgaya sopalarla dahil oldu. Bir anda tüm mahallenin dahil olduğu kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri havaya ateş açarak güçlükle ayırabildi. Yaşananların ardından kavga sona ererken, o anlar bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis tarafları gözaltına aldı.

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