Video Yaşam Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video
Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video

Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video

09.05.2022 | 13:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkentte zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 01:59
Başkentte zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı | Video 09.05.2022 | 14:07
Tavşanlı’da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı | Video 01:04
Tavşanlı'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı | Video 09.05.2022 | 14:07
Kahraman otobüs şoförü fenalaşan kadını hastaneye böyle yetiştirdi | Video 07:57
Kahraman otobüs şoförü fenalaşan kadını hastaneye böyle yetiştirdi | Video 09.05.2022 | 13:51
Boğayı aralarına alarak şampiyonluğu kutlamak isterken şampiyon boğanın hışmına uğradılar | Video 00:47
Boğayı aralarına alarak şampiyonluğu kutlamak isterken şampiyon boğanın hışmına uğradılar | Video 09.05.2022 | 13:52
4’üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı | Video 00:06
4'üncü kattan atlayan Fatma, kurtarılamadı | Video 09.05.2022 | 13:24
Şişli’de bar önündeki cinayet kamerada | Video 00:39
Şişli'de bar önündeki cinayet kamerada | Video 09.05.2022 | 13:24
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu, görüntüler viral oldu | Video 04:31
Siyah kuşak sahibi gelin damadı yerden yere vurdu, görüntüler viral oldu | Video 09.05.2022 | 12:38
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza! | Video 00:37
Çevreye kül yağdıran termik santrale ceza! | Video 09.05.2022 | 12:46
1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video 07:25
1 milyon Suriyeli sığınmacı buraya yerleştirilecek | Video 09.05.2022 | 12:41
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı | Video 01:24
Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına operasyon: 35 gözaltı | Video 09.05.2022 | 12:26
Kocaeli itfaiyesi, anneler gününde yavrularına kavuşturdu | Video 00:30
Kocaeli itfaiyesi, anneler gününde yavrularına kavuşturdu | Video 09.05.2022 | 12:23
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 01:58
Mersin’de DEAŞ’a şafak operasyonu | Video 09.05.2022 | 12:32
Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 00:40
Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 09.05.2022 | 12:15
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 01:20
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 09.05.2022 | 11:53
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen’den açıklama Meslek hayatımda ilk kez... | Video 03:45
Sahnede fenalaşan Gülben Ergen'den açıklama "Meslek hayatımda ilk kez..." | Video 09.05.2022 | 11:53
İBB yaya yolunu İSPARK’ a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 03:52
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
Maltepe’de 100 bin TL’lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 01:41
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 00:36
Facianın eşiğinden dönüldü, 5 kişilik aile kazadan kıl payı böyle kurtuldu | Video 09.05.2022 | 11:53
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 02:41
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Mayıs 2022 Pazartesi Kesintisiz Tamamı izle! | Video 10:19
Müge Anlı SON BÖLÜM | 9 Mayıs 2022 Pazartesi Kesintisiz Tamamı izle! | Video 09.05.2022 | 11:34

Şişli'de geçen mart ayında gece kulübünde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Mekanın önünde yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli, Esentepe Mahallesinde bulunan gece kulübünde 25 Mart 2022 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda yan masada oturan bir kadına tacizde bulundukları iddiasıyla çalışanlar tarafından dışarı atılan 5 kişi, kısa süre sonra geri döndü. Bar işletmecisi ve çalışanlarıyla mekan önünde yaşanan kavgada gece kulübünün işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybederken, Sefa Ş. ve Mehmet A. adlı çalışanlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın işyeri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiğini belirledi. Görüntü kayıtlarından kimlikleri tespit edilen şüpheliler Doğukan K.K.(24), Mert P.(20), Dorukan K.(28) Toygun T.(32) ile İlker B.(21) gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Doğukan K.K.'nın daha önceden 9 kez, Mert P.'nin 4 kez, Dorukan K.'nın 7 kez, İlker B.'nin ise 12 kez gözaltına alındıkları tespit edildi. Yapılan soruşturma sonucu olayda silahı Doğukan K.K.'nın kullandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA