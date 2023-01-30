Video Yaşam Şişli’de cins köpek hırsızlığı kamerada! Köpek, polis baskınıyla kurtarıldı | Video
Şişli’de cins köpek hırsızlığı kamerada! Köpek, polis baskınıyla kurtarıldı | Video

Şişli’de cins köpek hırsızlığı kamerada! Köpek, polis baskınıyla kurtarıldı | Video

30.01.2023 | 08:37

Mecidiyeköy’de bir sitede oturan yabancı uyruklu kadının "Jako" isimli 12 yaşındaki "Yorkshire teriyeri" cinsi köpeği, parkta gezdirildiği esnada çalındı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli polisi para karşılığı köpeği teslim etmek isteyen 2 şahsı buluşmaya baskın yaparak yakaladı. Köpeğine kavuşan Polina Çolak Türk polisine teşekkür ederken, gözaltına alınan 2 şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu Polina Çolak, "Jako" isimli 12 yaşındaki "Yorkshire teriyeri" cinsi köpeğini bir arkadaşına verdi. Arkadaşı da kendi köpeğini tasmasıyla, kadının köpeğini ise dışarıda tasmasız gezdirmeye başladı. Bir süre sonra köpek kendi başına dolaşarak bankta oturanların yanına gitti. Köpeğin kendisine geldiğini gören şahıs, onu kucağını alarak hızla oradan uzaklaştı. Ardından da koşmaya başlayan şahıs daha sonra gözden kayboldu.

TASMASIZ KÖPEĞİ KUCAĞINI ALIP GÖTÜRDÜ
Hırsızlık anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından kadının şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu çerçevede sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şahsın köpeği çaldıktan sonra kucağına alıp gittiğini ve ara sokaklardan uzaklaştığını belirledi. Devam eden çalışmalarda ise Şişli polisi, şahsın emniyette 7 farklı suçtan kaydı bulunan M.D. olduğunu tespit etti.

ŞİŞLİ POLİSİ BULUŞMAYA BASKIN DÜZENLEDİ
Şahsı yakalama çalışmaları sürdüğü esnada geçtiğimiz Perşembe günü iki şahıs, Polina Çolak'a ulaşarak köpeğinin ellerinde olduğunu ve para karşılığı kendisine teslim edebileceğini söyledi. Bunun üzerine polise bilgi veren Çolak, buluşma adresi ve saatini de bildirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından harekete geçen Şişli Devriye Ekipler Amirliği polisleri, buluşmaya gelen M.Ç. ve M.A.'yı yakalarken, köpeği de ele geçirdi.

KÖPEĞİNİ TESLİM ALAN KADIN BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI
Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülerken, köpek ise sahibi Polina Çolaka teslim edildi. Köpeğine kavuşan Çolak, "Şişli Polis Merkezindeki arkadaşlara teşekkür ederim. Benim minik oğlumu bana kavuşturdular. Onların çalışmalarıyla bulundu" dedi. Öte yandan gözaltına alınan M.Ç. ve M.A. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ve "hayvan hırsızlığı" suçundan adli işlem yapılması sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Köpeği çalan M.D.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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