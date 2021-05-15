Şişli’de çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı demirler ile desteklendi | Video

Şişli’deki çökme riskine karşı boşaltılan binanın ön kısmı iskele demirleri ile desteklendi. Binanın kolonlarındaki demirlerin de ortaya çıktığı görüldü.

Şişli Esentepe Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Güneş Apartmanı'nda dün akşam çökme riskine karşı boşaltılmıştı. Bugün, polis ve zabıta ekipleri önlem için apartman ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Büyük hasarın oluştuğu binanın ön kısmı iskele demirleri ile desteklendi. Binanın kolonlarındaki demirlerin de ortaya çıktığı görüldü.