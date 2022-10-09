Video Yaşam Şişli'de durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı | Video
Şişli'de durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı | Video

Şişli'de durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı | Video

09.10.2022 | 08:37

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Şişli'de Levent Metro durağı önünde bekleyen bir kişiye motosikletle gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırıda şüpheliler motosiklet kaçarak izlerini kaybettirdi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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Olay saat 05.30 sıralarında Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle gelerek Levent Metro durağında bekleyen 1 kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosiklet ile kaçarak izlerini kaybettirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Silahlı saldırının gerçekleştiği alışveriş merkezi ve metro durağı önünde çok sayıda boş kovan bulundu. Öte yandan saldırganların silahı çalılıklara attığı yönündeki bilgi üzerine ekipler çalılıklarda bir süre silah aradı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Silahlı saldırının gerçekleştiği esnada alışveriş merkezi ve metro durağının boş olması facianın önüne geçti.

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