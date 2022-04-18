Şişli'de duygu sömürüsü yapan dilenci kamerada | Video

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Şişli’de kendini seyir halindeki araçların önüne atarak bayılma numarası yapan dilenci, cep telefonu kamerasına böyle yakalandı.
"BURALARDA AYILAN BAYILAN ÇOK OLUYOR"
Aynı cadde üzerinde esnaflık yapan Fatih Armanlı, "Buralarda bu tarz dilenciler, bu tarz ayılan, bayılanlar çok oluyor. Yani artık normal karşılıyoruz. Genelde çoğu inandırıcı ve gerçek değil. Bunlara inanmasınlar. Bu insanları dikkate almasınlar. Geliyorlar, dileniyorlar burada. Kendilerini yola atıyorlar. Sürekli olarak hasta taklidi yapıyorlar. Çok fazla var. Bayılıyor sonra para istiyor. Hasta olduğunu belirtiyor. Onun haricinde dileniyor. Burada bu tarz çok fazla insan var. Vatandaşlar da onları görüp cebine para koyuyor, onlar da acıtasyon yapıyor tabii ki. Burada arada bir oluyor böyle durumlar görüyoruz" dedi.
O ANLAR KAMERADA
İnsanların duygularını sömüren dilenci cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir şahsın akan trafikte kendini araçların önüne attığı bayılma numarası yaptığı ve ardından vatandaşların gelip şahsa yardım ederek kaldırıma taşıdığı görülüyor.